Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Karaismailoğlu ziyaret sonrası Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.