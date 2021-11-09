Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etmesi Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...
SİNCAN, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etmesi
Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Karaismailoğlu ziyaret sonrası Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.