Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etmesi Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Karaismailoğlu ziyaret sonrası Sincan Belediye Başkanı Murat Mercan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Sincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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