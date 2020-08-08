Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu -1
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Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu -1

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulunduKÜTAHYA'nın Simav ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

08.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:00

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren 38 kilometrelik Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazeil, Ceyda Çetin Erenler ile MHP'li Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı AK Partili Muharrem Akçadurak, belde belediye başkanları, İl Genel Meclis üyeleri de bakana eşlik etti

Bakan Karaismailoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Denizli, Kütahya ve Uşak üçgeninde çok önemli onlarca projemiz var. Bütün işçilerimiz harıl harıl çalışıyor. Müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz işlerinin başında Güvenli bir şekilde pandemi tedbirlerimizi aldık. Herkes işinin başında harıl harıl çalışıyor. Bu projelerimizin hepsi birbirinden devasa projeler. Onlarca projemizde hiçbir sıkıntı yok. Hepsini de bir bir tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük ülke olduğumuzun bir göstergesidir. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada ekonomisi büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'te, bir gün İstanbul'da, bir gün Kütahya'da, bir gün Denizli, bir gün Erzurum'dayız. Ülkemize, vatandaşımıza hizmet etme noktasında harıl harıl çalışıyoruz"

PROJELERİN KATKILARINI ANLATTI

Ulaştırma alt yapı projelerinin önemini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimizin tamamlandığı bölgelerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli katkılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden biri Denizli- Aydın otoyolunun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize ve ekonomimize duyular bir güvenin göstergesidir. Yine Kütahya ilimizde benzer projelerle aynı şekilde vatandaşımıza hizmet etme noktasında çabalarımız sürüyor. Bugün bunun için buradayız. İnşallah Kütahya ilimizde devam eden projelerimiz bir an önce biter ve yenilerini yaparız. Kütahya'nın hak ettiği projeleri en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Onların duyacağı mutluluk bizim için bir hediyedir. Sayın milletvekillerimiz. İl ve ilçe başkanlarımız ile belediye başkanlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Onların talepleri, onların tavsiyeleri bizim için çok önemli "

Karaismailoğlu, program kapsamında Kütahya il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu -1

Kaynak: DHA

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