Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu
08.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:13

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, "Denizli- Aydın Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma, ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir" dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren 38 kilometrelik Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alıp, işçiler ile sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazeil, Ceyda Çetin Erenler ile MHP'li Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı AK Partili Muharrem Akçadurak ile belde belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri de Bakan Karaismailoğlu'na eşlik ettiBakan Karaismailoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi: "Denizli, Kütahya ve Uşak üçgeninde çok önemli onlarca projemiz var. Bütün işçilerimiz harıl harıl çalışıyor. Müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz işlerinin başında. Güvenli bir şekilde pandemi tedbirlerimizi aldık. Herkes işinin başında harıl harıl çalışıyor. Bu projelerimizin hepsi birbirinden devasa projeler. Onlarca projemizde hiçbir sıkıntı yok. Hepsini de birbir tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük ülke olduğumuzun bir göstergesidir. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada ekonomisi büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'te, bir gün İstanbul'da, bir gün Kütahya'da, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'dayız. Ülkemize, vatandaşımıza hizmet etme noktasında harıl harıl çalışıyoruz."Ulaştırma alt yapı projelerinin önemini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimiz, tamamlandığı bölgelerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli katkılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden biri Denizli- Aydın Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Dünya ekseninde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir. Yine Kütahya ilimizde benzer projelerle, aynı şekilde vatandaşımıza hizmet etme noktasında çabalarımız sürüyor. Bugün bunun için buradayız. İnşallah Kütahya ilimizde devam eden projelerimiz bir an önce biter ve yenilerini yaparız. Kütahya'nın hak ettiği projeleri en kısa sürede bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Onların duyacağı mutluluk bizim için bir hediyedir. Sayın milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız ile belediye başkanlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Onların talepleri, onların tavsiyeleri bizim için çok önemli" dedi.Karaismailoğlu, daha sonra kentteki belediye başkanlarıyla bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

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