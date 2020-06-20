Bakan Karaismailoğlu Siirt'te yol çalışmalarını inceledi Siirt'in Pervari karayolu Kilis Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, terör olaylarından dolayı 20 yıl aradan sonra bölgede ilk kez karayolu ile çalışmaları inceledi.

Siirt'in Pervari karayolu Kilis Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, terör olaylarından dolayı 20 yıl aradan sonra bölgede ilk kez karayolu ile çalışmaları inceledi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Siirt Valiliğine geldi. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Osman Hacıbektaşoğlu'ndan brifing aldı. Ziyarette Hacıbektaşoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Siirt-Pervari yolunun Alkumru Barajı'ndan etkilenen yol kesiminde 2012 yılında yapılmış olan 188 kilometre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Kilis Köprüsü'nde de inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Siirt- Kurtalan karayolu şantiyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve altyapı çalışmalarının özverili bir şekilde devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, memleketin her bir noktasının ayrı bir güzellik, ayrı bir değer olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bütün arkadaşlarımız ile birlikte mühendisinden işçisine kadar büyük bir özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz de bunların takipçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her noktasına daha iyi koşullarda yaşanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ulaştırma ve altyapı projeleri vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, onların yaşam değerlerine değer katan projeler. Tabii söylediğimiz gibi ulaşım ve altyapı projeleri yollar, köprüler, kavşaklar, raylı sistemler ve havayolu bir akan su gibidir. Gittiği her yere canlılık getirir, bereket getirir. Üretimi arttırır. O yüzden biz de özveri ile arkadaşlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliği ile çalışıyoruz" dedi.

Kurtalan'da incelemelerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra karayolu ile Batman'a geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA