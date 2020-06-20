Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım yatırımlarını inceledi Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım yatırımlarını inceledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz.

Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım yatırımlarını inceledi Açıklaması
20.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım alanındaki yatırımları inceleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Karaismailoğlu, beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve yetkililerle Şirvan-Pervari kara yolunda incelemede bulundu.

Karaismailoğlu daha sonra Siirt-Pervari kara yolunun Alkumru Barajı'ndan etkilenen yol kesiminde, 2012'de yapılan, 188 kilometre uzunluğunda 5 açıklıklı 13 metre genişliğinde öngörme basit kirişli betonarme Kilis Köprüsü'nde inceleme yaptı.

Karaismailoğlu, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt-Kurtalan yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, işlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Siirt halkına yakışır, Siirtli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir an önce faaliyete geçirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt bölgemizde yaptığımız çalışmalara ilgili gerekli istişarelerde bulunduk ve denetimlerimizi yaptık. İşlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siirt-Pervari yolunda incelemelerde bulunduk, sorunları yerinde tespit ettik. Yine Şirvan ilçemize uğrayarak orada da yol üzerinde olan problemleri yerinde keşiflerini yaptık. Arkadaşlarımızla beraber gerekli planlamaları da yapmış olduk."

Siirtlilerin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir an önce faaliyete geçirme çabası içerisinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu amaçla çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Memleketimiz her noktası ayrı bir güzellik. O yüzden biz de bu özveriyle bütün arkadaşlarımızla mühendisinden işçisine kadar büyük bir özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bunların takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her noktasını daha da iyi koşullarda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ulaştırma ve altyapı projeleri vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, onların yaşam değerlerine değer katan projelerdir. Ulaşım ve altyapı projeleri, yollar, köprüler kavşaklar, raylı sistemler hava yolu bir akarsu gibidir. Gittiği her yere canlılık, bereket getirir, üretimi artırır, hareket getirir. O yüzden biz de özveriyle tüm arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz."

Daha sonra Kurtalan ilçesine geçen Karaismailoğlu, ilçe girişindeki kontrol noktasında jandarma personeliyle sohbet etti. Karaismailoğlu, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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