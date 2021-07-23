BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN ARHAVİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN ARHAVİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN ARHAVİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
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Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu selden etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu selden etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, "En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için, devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün arkadaşlarımızla olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Can kaybı olmaması, bizim için sevindirici. Diğer bütün olumsuz etkilerin hepsini en kısa sürede devletimiz ortadan kaldıracaktır. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı incelemelerinin ardından Arhavi Gençlik Merkezi'nde sel afetine ilişkin koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Karaismailoğlu, koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgedeki son durumla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"Olağanüstü bir seferberlik var burada"

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bölgede olağanüstü bir çalışma yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimiz bütün kurumlarıyla olayın üzerinde. Olağanüstü bir seferberlik var burada. İnşallah, bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için, çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız çalışıyorlar" dedi.

Ulaşım konusundaki çalışmalardan da bahseden Karaismailoğlu, "Ulaşım açısından sadece Arhavi-Ortaca yolunda bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız orada da çalışıyorlar. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibarıyla bunların hepsini açacağız" diye konuştu.

-"Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte"

Bakan Karaismailoğlu, haberleşme konusunda mobil hatlarda bir sorun olmadığını, sabit hatlarda ise kısmen sıkıntı bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte. İnşallah, en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için, devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün arkadaşlarımızla olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi yine kısa zamanda bu olayın da üstesinden gelerek vatandaşımızı eski, afet öncesi durumuna bir an önce döndürmek için, seferberlik halinde çalışıyoruz. Can kaybı olmaması, bizim için sevindirici. Diğer bütün olumsuz etkilerin hepsini en kısa sürede devletimiz ortadan kaldıracaktır. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Buralar eski haline dönmeden de biz buralardan ayrılmayacağız inşallah. "

Kaynak: Habermetre

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