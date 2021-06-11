Bakan Karaismailoğlu, Savaştepe şantiyesini inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Savaştepe şantiyesini inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Önümüzdeki yıl bitmeden Balıkesir- Savaştepe yolunun tamamını hizmete alacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir-Savaştepe yol yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Savaştepe şantiyesini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Önümüzdeki yıl bitmeden Balıkesir- Savaştepe yolunun tamamını hizmete alacağız"

BALIKESİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir-Savaştepe yol yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Balıkesir-Savaştepe yol yapım şantiyesini inceledi. İl protokolünün eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu'na firma yetkililerince brifing verildi. Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 200 kilometreye çıkarttık. Bu yollar sayesinde zamandan ve egzoz emisyonundan 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz. Bu yollarla birlikte taşıt hareketliliği yüzde100'e yakın artış sağlarken, kazalarda yüzde 80'e yakın azalma sağlandı. Bu kazaların azalması ile de binlerce can kurtarıldı.

İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde Balıkesir-Bursa-Yalova-İzmir zamandan ve yakıttan olağanüstü faydalar sağladı. Bu yol olmasaydı 8 saat süren seyahat süresi 12 saatlerin üzerine çıkacaktı. Eski yolda yol kapasitesi bitmişti. Yeni yolda hem 100 kilometre mesafeyi kısalttı hem de zamanı kısalttı. Balıkesir İstanbul arası 2 saate, Balıkesir İzmir arası 1,5 saate düştü.

Balıkesir Savaştepe yolundayız. Toplamda 40,6 kilometrelik bir yol. Bu yolun 7,2 kilometrelik bölünmüş yolunu tamamladık. Bölünmüş yol dışındaki 15,2 kilometrelik tek yolu da tamamlayıp hizmete sunduk. Devamındaki 17 kilometrelik yolda da çalışmalar devam ediyor. Bilgileri de aldık. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden Balıkesir- Savaştepe yolunun tamamını hizmete alacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren