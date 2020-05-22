Bakan Karaismailoğlu: "Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek"
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Bakan Karaismailoğlu: "Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçabilir sertifikası' vereceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu:
22.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçabilir sertifikası' vereceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve havayolları ile de paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'de başlayan ve dünyada pandemi haline gelen Covid 19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında tüm Bakanlıkların çeşitli tedbirler almış durumda olduğunu söyledi. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da havalimanlarına ilişkin bir sertifikasyon programı yaptıklarını açıklayan Karaismailoğlu, söz konusu sertifikasyon programı ile tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini açıkladı. Programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sertifikasyon programına yönelik genelge de hazırlanarak tüm havalimanlarına gönderildi. Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve havayolları ile de paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.

"Havalimanlarına yapılan toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler de belirlenmiş ve uygulamaya geçmiştir"

Karaismailoğlu, benzer şekilde havayolları için de salgının önlenmesi nedeni ile alınacak tedbirleri gösteren genelgenin de hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi. Söz konusu genelge taslağının hazırlandığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayınlanacak ve sahada da COVID-19 pandemisine karşı her türlü tedbirin alındığı tescillenecektir. Ayrıca Bakanlığımızca havalimanlarına yapılan toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler de belirlenmiş ve uygulamaya geçmiştir. Diğer Bakanlıklarımız tarafından alınan turizm tesislerine ilişkin sertifikalandırma faaliyetleri de sürdürülmektedir" diye konuştu.

"Bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturulmuştur"

Karaismailoğlu, söz konusu düzenlemeler ile ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğuna işaret ederek, bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirlerin bütüncül olarak almış olan ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturulmuştur. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda dış hat uçuşların da emniyetli bir şekilde başlaması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Yenileme eğitimlerinin kapsamı, geçerlilik süresi en geç 31 Ağustos tarihinde dolacak olan tüm sertifikaları kapsayacak şekilde genişletildi"

Karaismailoğlu, COVID-19'un etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak başka bir düzenleme daha yapıldığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve virüslü kan örneklerinin taşınması ile tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerine ilişkin genelge yayınlandığını da bildirerek, "Bu genelge ile eğitimlerin geçerlilik sürelerinin azami 4 ay uzatılabilecek yenileme eğitimlerinin kapsamı, geçerlilik süresi en geç 31 Ağustos tarihinde dolacak olan tüm sertifikaları kapsayacak şekilde genişletildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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