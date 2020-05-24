Bakan Karaismailoğlu: Şantiyelerde çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiye dur durak demeden çalışıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiye dur durak demeden çalışıyor. Yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dünyanın ekonomik merkezleri ile hammadde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Ülkemizin, coğrafi konumunun sunduğu potansiyelden ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlayabilmesi için ulaştırma altyapısı alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin aydınlık yarınlarının, yaptığımız bu yatırımlarla doğrudan bağlantılı olduğunun farkındayız. Küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiye dur durak demeden çalışıyor. Covid-19 salgınına karşı önlemler Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. Kontroller 'sıfır tolerans' prensibiyle yapılıp, bu nedenle şantiyelerde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Şantiyelerimizde tüm önlemlerin titizlikle yürütülmesi sayesinde çalışmalarımız, hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile işbirliğimiz sürecek ve kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞANLARIN YURT DIŞI GİRİŞ ÇIKIŞLARI KISITLANDIRILDI'

Bakan Karaismailoğlu, önlemler kapsamında çalışanların yurt dışı giriş çıkışlarının kısıtlandırıldığını kaydederek, "Projelerde çalışanların zorunlu bir yurt dışına çıkışlarının oluşması halinde 14 günlük izolasyon süresinin, ilgili kurumların belirledikleri yerlerde, aynı zamanda kurul takibinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Hatta yaş sınırı ve kronik rahatsızlık sebebiyle risk grubunda yer alan çalışanlar evlerine gönderildi. Evden çalışabilecek çalışanlar da evden çalışma düzenine geçirildi. Şantiyelerin neredeyse tamamı dışarıdan girişlere Mart ayı içerisinde kapatıldı. Sahada çalışmaya devam eden tüm çalışanlar şantiyedeki konaklama tesislerinde veya izolasyonun sağlandığı misafirhanelerde konaklıyor. Biliyoruz ki daha yolun en başında Bilim Kurulu ile birlikte belirlenen tüm önlemlerin titizlikle uygulaması sayesinde proje şantiyelerinde hiçbir problem yaşamadık. ve bu sayede de çalışmalar hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Bu nedenle amacımız Bilim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA