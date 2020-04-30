Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü

Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü
30.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Dietrich ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Dietrich ile telekonferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, korona virüs salgını sonrasında demiryolu taşımacılığının daha cazip hale geldiği ve bu konuda ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile ikili ilişkiler üzerine telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, görüşmede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hastalığın kontrol altına alınması için önemli tedbirler aldıklarını ve ticaretin en az şekilde etkilenmesi yönünde de adımlar attıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebi ile 27 Nisan'da yayınladıkları bir genelgeyle hastalık semptomları göstermeyen sürücülere Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde tekrar çıkış yapmaları halinde 14 günlük karantinanın uygulanmasından feragat şansı getirdiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu düzenleme ile hem transit hem de ikili taşımalar açısından ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçirmiş olduk. Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildiğini anımsatarak, söz konusu toplantıda da demiryolları taşımacılığının ön plana çıktığını söyledi. Görüşmede korona virüs tedbirleri kapsamında demiryolu taşımacılığının en güvenli taşımacılık sistemi haline geldiği vurgulanarak, demiryolu taşımacılığındaki ilişkilerin daha geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusundaki irademizi vurgulamak isterim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Haber
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Haber
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi Haber
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Nur Yerlitaş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:30:18. #1.15#
title