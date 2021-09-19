Bakan Karaismailoğlu: PTTBank'ta, pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

PTT'nin ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6.6 milyon adete ulaştığını, HGS müşteri sayısının da 15 milyona dayandığını bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri