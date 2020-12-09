Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi

09.12.2020 01:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:21
Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan, "Spor müsabakaları insanlığı birleştirici bir özelliğe sahiptir. Duygusu da motivasyonu da farklılıklardan değil bu birlikten gelir. Irkçı ifadeleri hayatın hiçbir alanında kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

İlgili Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti (2)
Bakan Karaismailoğlu, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti (2)
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Sinan Gümüş Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Aralık Başakşehir Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:24:31. #1.14#
title