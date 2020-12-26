Bakan Karaismailoğlu: "Proje ile toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

Bakan Karaismailoğlu: "Proje ile toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

"Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi" hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Ankara-Konya Yolunun Gölbaşı şehir geçişinin açılışını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 101. yıldönümünde yapmanın gururunu yaşıyoruz"

"Yolumuzu 2x3 ana yol; 2x3 yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik"

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje ile toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılış töreninde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Konya Yolunun Gölbaşı şehir geçişinin açılışını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 101. yıldönümünde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve yedi düvele karşı verilen milli mücadelenin vücut bulduğu başkent Ankara'mıza hizmet, bizim için her zaman şereftir. Türkiye'yi baştanbaşa geçen karayolu, demiryolu ağlarımızı, denizyolu ve havayolu yatırımlarımızı tamamlayarak bir bir hizmete alıyoruz. Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmek, bölgemizde ve dünyada liderliğimizi tesis etmek için, ulaştırma ve haberleşme altyapımızın önemi çok büyük. Ne mutlu bizlere ki, ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz vermek üzere doğu-batı ve kuzey-güney aksında kesintisiz hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısını tamamlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gölbaşı Şehir Geçişi de bu bakış açısının bir neticesi olarak ortaya koyduğumuz eserlerimizden biridir" diye konuştu.

"Yolumuzu 2x3 ana yol; 2x3 yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik"

Bakan Karaismailoğlu, "Ankara'dan Akdeniz ve Güneydoğu'ya ulaşımı sağlayan karayollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçmektedir. Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır. Ankara-Konya Yolu'nun 3,6 kilometrelik kesiminde yolu genişleterek, yolumuzu 2x3 ana yol; 2x3 yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik. Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere, toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladık" açıklamasında bulundu.

"Proje ile toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"Geçişin hizmete açılmasıyla birlikte, Ankara-Konya Yolunda şehirlerarası transit geçiş ile şehir içi trafik ayrılacaktır. Bu şekilde araç trafiği, alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra, bu geçişteki dur-kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır. Proje ile zamandan 163,3 milyon lira, akaryakıttan 12,8 milyon lira olmak üzere, toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak, daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaktır. Ulaşım ve haberleşmede hayata geçirdiğimiz her projenin çok kısa bir süre içerisinde bulundukları bölgeye, ekonomik canlılık, yeni yatırımlar ve iş sahaları açısından bereket getirdiğini gözlemliyoruz. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, yarının gerekliliklerini de düşünmek ve gelecek nesiller için geleceği tasarlamak konusunda da büyük bir sorumluluk hissetmekteyiz."

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor"

Karaismailoğlu, "Ulaşımın yanı sıra haberleşme uydularımızla uzayda daha fazla yer alırken, dünyanın pek çok ülkesine iletişim hizmeti satıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı fırlatmanın arifesinde olduğumuz bu günlerde, yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'nin geleceği parlak, önümüz fırsatlarla dolu. Sadece bugüne değil yarına da hazırlanarak gücümüze güç katacağız. Büyük bir şevkle, Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz ter dökmeye devam edeceğiz. Gölbaşı şehir geçiş projemizin başta Ankara olmak üzere tüm ülkemize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen mühendisinden işçisine bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet açılışı yapılan Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL