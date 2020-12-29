Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, "Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme Ödül Töreni"nde konuştu

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmiş dünya ile eş zamanlı bir şekilde gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğine ve çok hızlı bir dönüşüme girdiğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmiş dünya ile eş zamanlı bir şekilde gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğine ve çok hızlı bir dönüşüme girdiğine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Eğitim, ticaret, yayıncılık ve buna benzer pek çok faaliyet alanı uzaktan ve online olarak yeni bir faza geçti. 2020'de, iletişim ve haberleşme sektörü, yüzde 14 oranında büyüdü" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında yaşanan Covid-19 salgınının tüm dünyada ve Türkiye'de birçok sektörde hayatı yavaşlattığını belirterek, bu durumun bilişim sektörü ve dijitalleşmeyi bir o kadar hızlandırdığını ifade etti.

"İLETİŞİM VE HABERLEŞME SEKTÖRÜ, YÜZDE 14 ORANINDA BÜYÜDÜ"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasında Türkiye'nin gelişmiş dünya ile eş zamanlı bir şekilde gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğine ve çok hızlı bir dönüşüme girdiğine vurgu yaptı. Karaismailoğlu, "Eğitim, ticaret, yayıncılık ve buna benzer pek çok faaliyet alanı uzaktan ve online olarak yeni bir faza geçti. 2020'de, iletişim ve haberleşme sektörü, yüzde 14 oranında büyüdü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre, internet veri kullanım oranı yüzde 55 arttı. Eve kadar fiber internet abone sayısı yüzde 31 ve kablo internet abone sayısı da yüzde 20 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ VE 2020-2023 EYLEM PLANI HAZIRLADIK"

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde yanıt verdiklerini dile getirerek; internet erişim potansiyelinin kat be kat artarken, kullanıcılara yansıyan maliyetin son 10 yılda 11.7 kuruştan 1 kuruşa indiğini bildirdi.

Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağladıklarına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesini tamamlayıp, tüm bileşenlere ve kamuoyuna ilan ettik. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile yollar, kullanıcılar ve araçlar arasındaki bağı haberleşme teknolojileri vasıtasıyla izliyoruz ve ölçüyoruz. Yeni yaptığımız ve yenilediğimiz, kara, hava, demir ve denizyolları sistemlerimizi AUS sistemine uygun olarak işletiyoruz. Diğer yandan, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi" ve 2020-2023 Eylem Planı hazırladık."

(Hasan Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı