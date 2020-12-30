Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"
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Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"

30.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:30
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine değindi, kayıpların olduğunu anımsattı.

Afet sonrası diğer bakanlarla birlikte vatandaşları selin hasarlarından kısa sürede uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu sıkıntıları bertaraf ettik. Bugün de 22 Ağustos gecesi 5 jandarma ve operatör görevlisinin şehit olduğu bölgede yıkılan köprüyü faaliyete açmak için Giresun'a gelmiştik. Ordu içinde yapılması gerekenlerin planlamasını yapacağız. İnşallah Ordu ile ilgili devam eden projelerimizle ilgili önümüzdeki dönemde daha güzel günler olacak." diye konuştu.

Ülkenin her bir noktasında çok büyük çalışmalar olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her bir noktasında 3 bin 500'ü aşan şantiyemizde 700 bine yaklaşan çalışanlarımızla bu Kovid-19 sürecinde bile bütün tedbirlerimizi alarak canla başla memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmaların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yatırımlarımıza bir bir devam ediyoruz. Hem de öyle yatırımlar ki dünya ölçeğinde bir numaralı büyük ölçekli yatırımlar. Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkkale Köprüsü, bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan yük trenleri, bir taraftan Çin trenleri, uluslararası trenler, hava yolu altyapımız. İnanın ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda çok güçlü adımlarla ilerliyor. Amacımız bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olarak dünyada varlığımızı sürdürmek."

Önlerindeki pazartesiyi salıya bağlayan gecenin Türkiye için önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız."

"Vatandaşlarımızın hak ettiği yatırımlar devam edecek"

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde tedbirleri alarak her hafta birkaç açılış yaptıklarını belirterek, çalışmalara devam ettiklerini, önümüzdeki günlerde Malatya-Elazığ arasındaki Kömürhan Köprüsü'nü açacaklarını söyledi.

Ardından Diyarbakır'da açılışları olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Geçen hafta Kuzey Marmara Otoyolu 400 kilometrelik bir otoyol, 8,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Böyle bir yatırım dünya ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden birisi denebilir. Dün bizi ABD büyükelçisi ziyarete gelmişti. Kuzey Marmara Otoyolundan geçti. 'Keşke bizim Amerika'da da böyle yollar olsa, böyle oto yollar olsa' dedi. Dünyanın en güvenli en kaliteli yollarını yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, 2002'den bugüne kadar 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplam yol ağımız 68 bin kilometre. Ama bu trafiğin yüzde 80'i 28 bin kilometrelik otoyolda seyrediyor. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun karşılığında binlerce can kurtarıldı demektir. Bunlar hep Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yapılan vizyon projeleri sonucunda vatandaşımızın konforunu, güvenliğini esas alan yatırımlar doğrultusunda oldu. Bu tür yatırımlar bitmeyecek. Vatandaşlarımızın hak ettiği yatırımlar devam edecek. Ordu da bu yatırımlardan nasibini alacak."

Ordu Çevre Yolu Projesi'nin de çok değerli projelerden biri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onun da inşallah bir an önce faaliyete alınması için gerekli çalışmaları yapacağız. Şehir hastanemizin de herhalde inşaatı başlamış. İnşallah onun da çevre yoluyla bağlantısını sağlarız. İnşallah ikisini birlikte hizmete açarız." ifadesini kullandı.

Yapılan yolların yakıt ve zamandan tasarruf sağladığına değinen Karaismailoğlu, aynı zamanda ekonomiye, turizme ve istihdama katkı verdiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne yönelik sorusu üzerine, bu projenin de bilgileri dahilinde olduğunu, buranın fizibilete çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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