Bakan Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde bütün dünya çökerken biz şantiyelerimizi kapatmadık"
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Bakan Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde bütün dünya çökerken biz şantiyelerimizi kapatmadık"

Bakan Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde bütün dünya çökerken biz şantiyelerimizi kapatmadık" Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Denizli'de devam eden projelerden bahsetti.

07.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:32

Bakan Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde bütün dünya çökerken biz şantiyelerimizi kapatmadık"

DENİZLİ - Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Denizli'de devam eden projelerden bahsetti. Ak Parti Hükümeti Döneminde Denizli'de artan yatırımlara dikkat çeken Karaismailoğlu, korona virüs ile başarılı mücadele sayesinde yurt genelinde faaliyetlerin sürdüğü şantiyelerin hiç birini kapatmadıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Denizli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kent genelinde devam eden çalışmaları inceledi. Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve üyeler ile bir araya geldi. Salgın ile mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarı elde edildiğini dile getiren Ak Parti Denizli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bu millete yaptığı hizmetlerde ona yol arkadaşlığı yapan kutlu davanın kutlu temsilcileriyiz. Bu anlamda yapacak işimiz çok ve gidecek yolumuz uzun. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" Salgına süper güçler teslim olurken hamdolsun sağlık alt yapımız, hükümetimizin gayreti, devlet, millet dayanışması sayesinde dünyada eşi benzeri örülmemiş başarıyı elde ettik" dedi.

"Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar"

Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek için daha iyi koşullarda yaşaması için hizmetlerimize bir bir devam ediyoruz. O yüzden bir gün İstanbul'da yerin 70 metre altında oluyoruz, bir gün Çanakkale'ye gidip yerin 318 metre üstünde oluyoruz, bir gün Siirt'te gidip Botan Çayının üzerinde köprü açıyoruz. O yüzden bir gün Van'a gidiyoruz, bir gün Tokat'a gidiyoruz. Memleketimizin her tarafında büyük bir özverili çalışma var. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde reform niteliğinde çok büyük atılımlar yapıldı"

2002 yılından itibaren çok büyük yatırımların yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından beri ülkemizde reform niteliğinde çok büyük atılımlar yapıldı. Hala da devam ediyor. Dünyanın gıpta ile baktığı, dünyanın en önemli mühendislik açısından çok önemli projelerin yapıldığı ve yapılmaya da devam ediyor. Daha da iyileri yapılacak. Bu işlerde çalışmak, bizlere nasip oldu. Bizlerde şükretsek azdır" diye konuştu.

"Şantiyelerimizi kapatmadık ama tedbirleri de hiçbir zaman elden bırakmadık"

Mart ayında ülkemizde ilk vaka görülen korona virüs ile verilen mücadeleye dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, dünyada bütün sistemlerin ve ekonomilerin çöktüğünü hatta maske savaşların başladığını söyledi. Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede başarısına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ama bizim ülkemiz cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç böyle bir şeye bulaşmadan biz tedbirlerimizi aldık ve şantiyelerimizi ayakta tuttuk. Bütün mühendisinden işçisine herkes bir özveri ile çalıştı. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık ama tedbirleri de hiçbir zaman elden bırakmadık. Hala daha aynı şekilde aynı özveri ile devam ediyoruz. O yüzden millet eve kapandığında dünyada bütün sistemler çöktüğünde biz şantiyelerde dolaştık, işlerimizin takibini yapıyorduk" şeklinde konuştu.

2002 yılından itibaren Denizli'de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldı

2002 yılıdan itibaren Denizli'de yapılan yatırımları açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Ak Parti hükümetleri dönemimizde Denizli'de 3 milyar 872 milyon liralık sadece ulaştırma ve altyapı yatırımı yapmışız. 2003'den önce sadece 67 kilometre bölünmüş yol varken şu an 450 kilometre çalışan bölünmüş yol uzunluğumuz var. Yine Denizli il sınırları içerisinde 9 tane projeyi bitirerek faaliyete almıştık. Şu anda devam eden 14 tane projemiz var. İnşallah bunları da en kısa zamanda faaliyete geçirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: 'Pandemi döneminde bütün dünya çökerken biz şantiyelerimizi kapatmadık'

Kaynak: İHA

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