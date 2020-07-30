Bakan Karaismailoğlu, Palandöken Lojistik Merkezi'nde inceleme bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan Erzurum'daki Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan Erzurum'daki Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, kentteki temaslarının ardından beraberinde Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanlarıyla Aziziye ilçesindeki Palandöken Lojistik Merkezi'ne geldi.

Devlet Demir Yolları İşletme Müdür Vekili Tacettin Bayraktutan'dan merkezle ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, burada incelemelerde bulundu.

Merkezin mevcut durumunun ele alındığı ve daha geniş hizmet sahasına kavuşabilmesi için öncelikli konularda görüşleri alan Karaismailoğlu, merkezin potansiyelinin artırılması noktasında talepleri dinleyip, ilerleyen zamanlarda daha aktif kullanılabilmesi için yeni düzenlemeler konusunda bilgi alış verişinde bulundu.

Türkiye'nin demir yolu ağındaki önemli duraklarından Palandöken Lojistik Merkezi, Asya ile Avrupa arasında sağlanan ticarette üstlendiği önemli lojistik göreviyle dikkati çekiyor.

Azerbaycan, İran, Gürcistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan gibi ülkelerin ticareti açısından stratejik konuma sahip olan Erzurum'da 2018'de hizmete açılan Palandöken Lojistik Merkezi, Asya'dan Avrupa'ya demir yolu üzerinden yük taşımacılığı yapıldığı önemli duraklardan biri.

Temel lojistik hizmetlerinin yanı sıra gümrük ve sosyal hizmetlerin de sunulduğu merkez, farklı ülkelerden gelen yüklerin hem Türkiye'ye hem de deniz limanlarının bulunduğu kentlere ulaştırılarak dünyaya nakli yapılıyor.

Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan merkezde, yük taşıma kapasitesinin 2023'te 5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA