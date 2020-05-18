Bakan Karaismailoğlu: Otobüslerde düşen yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan kişi sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan kişi sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü belirtti. Karaismailoğlu, "Otobüslerde salgına karşı alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile kara yolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmeye başladıklarını kaydetti. Sistemle Türkiye'de ilk kez kara yolu taşımacılığının ölçülebilir hale gelmeye başladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla birlikte ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle birlikte buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı" dedi.

'NİSAN AYI ORTASINDA 300'E DÜŞTÜ'Bakan Karaismailoğlu, U-ETDS'de alınan verilere göre, otobüs ile seyahat eden kişilerin, hükümet tarafından alınan koronavirüs tedbirlerine riayet ettiğini gördüklerini belirtti. Tedbirler öncesinde günlük ortalama 180 bin kişinin taşındığı otobüslerle tedbirlerin kadameli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcunun, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, "Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Nisan ayının ortasında 300'e kadar inen yolculuk yapan vatandaşlarımızın sayısı ise Nisan ayı içerisinde günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti" dedi.'OTOBÜSLERDE TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR'Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ile şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı. Araç içindeki yolcuların oturmasının yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğini belirten Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğinin altını çizerek, "Bu konuda tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.'YASAL DÜZENLEMELERLE SEFER SAYILARI ARTTI'Bakan Karaismailoğlu, koronavirüsün yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Otobüslerde salgına karşı alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu."

Kaynak: DHA