Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırdı
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Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırdı

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırdı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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