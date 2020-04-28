Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan gelen şoförlere, kurallara uyarlarsa karantina uygulanmayacak
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Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan gelen şoförlere, kurallara uyarlarsa karantina uygulanmayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförlerine, Türkiye'ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara uymaları halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmayacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan gelen şoförlere, kurallara uyarlarsa karantina uygulanmayacak
28.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:47

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförlerine, Türkiye'ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara uymaları halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmayacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin 14 günlük karantina süresinin indirilmesi konusunun masaya yatırıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu görüşmenin ardından Rusya Ulaştırma Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlarla görüşmeleri yaptık. 14 günlük karantina süresi 72 saate indirecek şekilde mutabakata varıldı ve konuyla ilgili genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförlerine, Türkiye'ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara uymaları halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmayacak. Söz konusu araçlar, araç takip sistemi ile takip edilecek. Genelgeye göre ülke içinde bulunduğu 72 saatlik süre içerisinde, solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maske ile başvuracağını taahhüt edecektir. Türk şoförlerimiz ise 72 saat içerisinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde, ikametgahlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır."'ZORUNLU OLMADIKÇA DURAKLAMA YAPILMAYACAK'

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağını belirterek, koronavirüse ilişkin semptomların görüldüğü kişilere geçiş izninin ise verilmeyeceğini vurguladı. Giriş yapan tüm araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edileceğini ifade eden Karaismailoğlu, yurda giren şoförlerin ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabileceğini, söz konusu araçların İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerce ve araç takip sistemi ile takip edileceğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergahlarında ilgili Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınacağını, şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmalarının yasak olduğunun altını çizdi.

Kaan ULU/ANKARA, - 


Kaynak: DHA

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