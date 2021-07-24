Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız"

Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Arhavi'de yaşanan sel felaketinde göçen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Karaismailoğlu, Arhavi Cumhuriyet Mahallesi karşısında göçen yol yapım çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında Artvin'in Murgul ilçesine geçen Karaismailoğlu, Murgul Deresi'ne düşen ve kaybolan Serdar Yiğit'in arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyerek Serdar Yiğit'in yakınları ile görüştü.

Sel felaketinin ardından yürütülen programlı çalışmalar sayesinde bölgede yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Arhavi'de, sel felaketinde etkilenen bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldırarak; Artvinli vatandaşlarımıza emniyetli ve konforlu ulaşım hizmetini yeniden sunacağız. El birliğiyle çalışıyor, bölgeyi hızlıca yeni çehresine kavuşturacak adımları atıyoruz" diye konuştu.

Arhavi Cumhuriyet Mahallesi karşısı göçen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, sonrasında Arhavi Çifte Köprü mevkiinde selden etkilenen yerleri inceledi. Karaismailoğlu, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde, 18. Yüzyılda inşa edilen ve 2003 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğünce restore edilen, uzunluğu 35 m ve 38 metre olan "Çifte Köprüler" de sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti. - ARTVİN

Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'
Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'
Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'
Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'
Bakan Karaismailoğlu: 'Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa...
Erdoğan: '(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10...
Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10...
Son dakika haberi... Erdoğan: '(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...
Son dakika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:55:56. #1.16#

title