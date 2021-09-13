Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - Haberler | Politika

- Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Kapaklı ilçesindeki bir berberle olan diyaloğu yüzlerde tebessüm ettirdi.

- Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu

TEKİRDAĞ - Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Kapaklı ilçesindeki bir berberle olan diyaloğu yüzlerde tebessüm ettirdi.

Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Bakan Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" demesi ortamda kahkaha tufanına neden oldu. Esnafın halini hatrını soran Bakan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu

Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu

Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu
İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'daki berber ile gülümseten diyaloğu - Haberler
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