Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'da berber ile güldüren diyaloğu - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'da berber ile güldüren diyaloğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'da berber ile güldüren diyaloğu

Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.

Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.

Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Bakan Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri kahkaha tufanına neden oldu. Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, esnafla hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.

(Furkan Bolat/İHA)

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Haber: Bakan Karaismailoğlu'nun Tekirdağ'da berber ile güldüren diyaloğu - Haberler
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