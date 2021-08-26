Bakan Karaismailoğlu'nun talimatıyla Sinop'ta çocuklar helikopterle gezdirildi
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Bakan Karaismailoğlu'nun talimatıyla Sinop'ta çocuklar helikopterle gezdirildi

Bakan Karaismailoğlu'nun talimatıyla Sinop'ta çocuklar helikopterle gezdirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta çocukların helikoptere binmesini sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta çocukların helikoptere binmesini sağladı.

Gerze ilçesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, karşılaştığı çocuklara, "Helikoptere binmek ister misiniz?" diye sordu.

Çocukların "Evet" cevabı üzerine Karaismailoğlu, yetkililere talimat vererek çocukların helikoptere bindirilmelerini sağladı.

Çocuklar, ilçe stadından havalanan helikopterle bir süre ilçe semalarında gezdirildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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