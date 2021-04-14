Bakan Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün için taziye mesajları

Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye dileklerini iletti.