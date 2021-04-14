Bakan Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün için taziye mesajları
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Bakan Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün için taziye mesajları

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün için taziye mesajları

Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye dileklerini iletti.

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Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Karaismailoğlu'na ablasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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