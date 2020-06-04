Bakan Karaismailoğlu'ndan Yusufeli Barajı açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu'ndan Yusufeli Barajı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Yusufeli Barajı açıklaması
04.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Yusufeli Barajı'nın son durumu hakkında bilgiler paylaştı. Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'na ve bölgedeki köylere ulaşımı sağlamak için başlatılan 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Köprü imalatlarında da yüzde 78'lik ilerleme sağladık. Hedefimiz 2021 yılı sonunda bu yolu tamamlayarak Artvin'i Yusufeli Barajı'na 39 tünelle bağlamak" ifadelerini kullandı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na ilçeyi şehir merkezine bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı Relökasyon yollarının toplamda güzergah uzunluğunun 69,2 kilometre olduğunu bildirerek, proje bünyesinde 55,3 kilometre uzunluğunda tek tüp 39 adet tünelin yanı sıra 17 adet köprü, 4 adet özel yapım köprü ve 10 adet farklı seviyeli kavşak bulunduğunu anlattı.

Toplam 69,2 kilometre uzunluğunda güzergahta yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağının da altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Böylece Yusufeli- Artvin yolunu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin Kuzey-Güney koridorunda olup, Artvin ilini Erzurum iline bağladığını da belirten Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin baraj yollarının tamamlanacağını ve barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını ifade etti. Yol standardının da önemli ölçüde artacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yolun milli ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Projede Tünel Kazı -destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Tünel kazı-destekleme imalatı tamamlanma aşamasına geldi. Köprü imalatlarının yüzde 78,00'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 yılı sonunda bitirerek hizmete açmak" ifadelerini aktardı.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin de olumsuz etkilendiği Kovid-19 salgını döneminde hiçbir şantiyede çalışmaların durdurulmadığına, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından tüm önemlerin alınarak çalışma programlarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bu şantiyelerimizden biri de Yusufeli Barajı'nı şehir merkezine bağlayacak yolların yapımı şantiyesidir. Bölgeye katma değer sağlayacak böyle önemli bir projenin paydaşı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021'in sonu itibarı ile baraj yolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Serel Yereli Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu'ndan Yusufeli Barajı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:18:36. #1.14#
title