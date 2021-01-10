Bakan Karaismailoğlu'ndan Vali Karaloğlu'na ziyaret
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Vali Karaloğlu'na ziyaret

10.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:37
Bakan Karaismailoğlu'ndan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yollarının açılışı için Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programı öncesi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yollarının açılışı için Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programı öncesi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Karaloğlu Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nin ardından Vali Karaloğlu ile İçkale Müzesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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