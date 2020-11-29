Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış

29.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:07

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış Bakan Karaismailoğlu: "Rotasından dolayı bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz" "Uluslararası hukukta bir gemiye müdahalede bulunulabilmesi için şartlar bellidir" Ulaştırma ve...

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış

Bakan Karaismailoğlu: "Rotasından dolayı bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz"

"Uluslararası hukukta bir gemiye müdahalede bulunulabilmesi için şartlar bellidir"

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ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği İrini Operasyon Merkezi'nin talimatı ile Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleyi kınayarak, hukuki olmadığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Birliği İrini Operasyon Merkezi'nin talimatı ile bir savaş gemisi tarafından 22 Kasım Pazar günü uluslararası sularda seyir halinde olan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleyi sert bir dille kınadı. Karaismailoğlu, "Bu müdahale iyi niyetli devletimizin iznini almaya çalışarak değil bayrak devleti olarak Türkiye'nin rızası olmaksızın uluslararası hukuka aykırı olarak yapılmıştır. Sadece rotasından dolayı Türkiye'nin saygın denizcilik firmalarından birine ait olan ve uluslararası denizcilik örgütü konsey üyesi bir ülkenin bayrağını taşıyan bu gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz. Aksi takdirde dünyadaki tüm gemileri şüpheli ilan edecek bir gerekçe ortaya koymak mümkündür" diye konuştu.

"Uluslararası hukukta bir gemiye müdahalede bulunulabilmesi için şartlar bellidir"

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Uluslararası hukukta bir gemiye müdahalede bulunulabilmesi için şartların belli olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Şu ana kadar şüpheyi ortaya koyan somut bir delil sunulamadığı gibi Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalarda geminin rotasının şüphe sebebi olduğu ifade edilmiştir. Bu kabul edilemez bir gerekçedir. Ticaret gemilerinin seyr-ü sefer serbestliğinin hiçe sayıldığı bu müdahale yalnızca deniz ticaretini sekteye uğratacak bir hareket olmamıştır. Gemi adamlarımıza suçlu gibi davranarak bir odaya toplamışlar ve uluslararası hukuka uygun olmayan tarzda fiziki müdahaleye maruz kalmışlardır. Deniz ticaretinin sürdürülebilirliğine karşı ciddi bir tehdit olan bu adım karşısında ülkemizin ilgili tüm kurumları eşgüdüm içerisinde gerekli tepkileri vermektedir" dedi. Karaismailoğlu, ilerleyen süreçte de bu hukuksuzluğu her platformda anlatmaya devam edeceklerini ve önleyici tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi.

"Gemi adamlarına yapılan müdahale kabul edilemez"

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca pandemi sürecinde vefakar şekilde hizmet veren, çalışma süreleri dolmasına rağmen gemilerde aylarca çalışmaya devam etmek zorunda kalan, hayatın her alanındaki ürünlerin tedarik zincirinde yer alan gemi adamlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uluslararası alanda sayısız çağrının yapıldığı bugünlerde, gemi adamlarına yönelik bu müdahaleyi kabul etmelerinin de asla mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine yapılan müdahaleye sert çıkış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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