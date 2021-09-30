Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme (2)

ANKARA (DHA) - 'ULAŞIM VE İLETİŞİM ALT YAPISINA 1 TRİLYON 119 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 Köprülü Kavşakları açılış törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, milletten aldıkları güçle yeni projelerin ilk adımlarını attıklarını belirterek, "7/24 hizmet esasına göre Türkiye için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylül ayı başkentimiz Ankara için çok önemli ulaşım projelerinin bir bir bittiği ve yenilerine başlandığı güzel bir dönem oldu" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek kavşakların açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Akyurt Kaymakamlığı ve Akyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.