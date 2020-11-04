Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı

04.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:40
Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan Samsun-Sivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan Samsun-Sivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı olan Samsun-Sivas demiryolu hattı ile Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi. 431 kilometrelik demiryolu projesi ile ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Samsun-Mersin arasında kuzey-güney koridorundaki lojistik taşımacılık hattında; sinyalizasyon sistemi ile kapasite 2 kat arttı. Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
Erdoğan 'Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu Açıklaması
Erdoğan "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni"nde konuştu Açıklaması
Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni
Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Geert Wilders Fahrettin Altun Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bergüzar Korel Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Adem Ljajic Eddie Newton Rıza Çalımbay Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 15:40:30. #1.15#
title