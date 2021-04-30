Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz"
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Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nda konuştu.(1)

Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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