Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nda konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nda konuştu.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci