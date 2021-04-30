Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bağımsız bir ülke olarak yola devam edebilmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nda konuştu.