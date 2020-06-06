Bakan Karaismailoğlu'ndan "Erzurum Havalimanı" açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu'ndan "Erzurum Havalimanı" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum gündemini çok meşgul eden havalimanı pistiyle alakalı son noktayı koyduklarını belirterek, "İnşallah temmuz ayı bitmeden buraya gelerek bu havalimanının açılışını hep beraber yapacağız." dedi.

06.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum gündemini çok meşgul eden havalimanı pistiyle alakalı son noktayı koyduklarını belirterek, "İnşallah temmuz ayı bitmeden buraya gelerek bu havalimanının açılışını hep beraber yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldığı Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü Töreni'nin ardından beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile kente gelen Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, havalimanındaki toplantı salonunda Vali Okay Memiş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yusufeli Barajı'nı inşa eden yüklenici firma Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve ilgililerle toplantıda bir araya geldi.

Karaismailoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı süren ve bundan sonra gerçekleştirilecek ulaşım projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan "CAT 3A Sistemi"yle ilgili çalışmaları incelediklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum gündemini çok meşgul eden havalimanı pistiyle alakalı son noktayı koyduk. İnşallah temmuz ayı bitmeden buraya gelerek bu havalimanının açılışını hep beraber yapacağız. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağız, konuyu birebir takip edeceğiz. Temmuz ayında yine güzel bir günde Erzurum'da bu çalışmayı hizmete sunmayı temenni ediyorum.

Arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. Biz işin bir an önce bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Verdiğimiz tarihte de burayı hizmete açacağız."

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Erzurum Havalimanı' açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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