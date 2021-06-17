Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi

Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emet-Hisarcık-Gediz yolunun yapımı için ihale tarihinin kısa zamanda açıklanacağı bildirildi.

Emet-Hisarcık-Gediz yolunun yapımı için ihale tarihinin kısa zamanda açıklanacağı bildirildi.

Yapımı yıllardır beklenen ve sosyal medyada kurulan platformda yapılması için kampanya yürütülen Emet-Hisarcık-Gediz yolunun yapımı için kısa sürede ihale yapılacağı müjdesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından verildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Emet-Hisarcık-Gediz yolumuzun tamamlanması hususunda AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan, Emet AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte ziyaret ettik. Yolumuzun yapılması konusunda prensipte anlaşarak söz aldığımız Sayın Bakanımız, ihale tarihinin en kısa sürede açıklanacağını ifade etti ve hemşerilerimize selamlarını illettiler. Hayırlı olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi
Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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