Bakan Karaismailoğlu'ndan "dijital farkındalık" paylaşımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında büyük bir başarı kaydettiğini belirterek, "4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında büyük bir başarı kaydettiğini belirterek, "4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Uzaktan erişimin hayatımızın bir parçası olduğu pandemi döneminde bilgi teknolojileri ve siber güvenlik altyapısının önemi bir kez daha öne çıktı. Ülkemizin sağlık alanında gösterdiği büyük başarıyı, güçlü altyapımızla siber güvenlik alanında da gösteriyoruz. 4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız. Birçok alanda dünyanın öncü ülkeleri arasında yerini alan güçlü Türkiye'nin siber güvenlik alanında da yerini alabilmesi ve siber güvenlik ekosistemini daha da geliştirmesi için ülkemizin ufkunu genişletmeye vatan savunması ruhuyla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA