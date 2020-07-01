Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı
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Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı
01.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:39

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla denizciliğimizi milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde ettik" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94'üncü yılını kutladı. Kabotaj hakkının, cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde edilen en önemli başarılardan bolduğunu belirten Karaismailoğlu, "1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile birlikte Türkiye karasularında egemenlik ve bağımsızlığımızı ilan etmiştir. Denizcilik sektörü, bu kanun ile birlikte güçlenerek, Türkiye'nin ekonomik alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunmuş ve uluslararası platformda değerli atılımlar gerçekleştirmiştir. Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla denizciliğimizi milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde ettik" dedi. 

'TÜRKİYE LÜKS YAT İMALATINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ'Türkiye'nin, gemi adamı yetiştirmede de dünya için önemli kaynak olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:  "Uluslararası standartlarda eğitim veren ve bakanlık tarafından akredite edilmiş 103 eğitim kurumu ve dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamı mevcut. Öte yandan tersanelerin de gelişimine bakıldığında 18 yılda önemli gelişmeler yaşandı. 2002 yılında 37 olan tersane sayısının 83'e, yıllık üretim kapasitesi ise 550 bin dedveyt tondan 4,53 milyon dedveyt tona yükseldi. Yerlilik oranımızın da yükseldiği görülmektedir. Türkiye lüks yat imalatında dünya üçüncüsüdür. Ayrıca sektörün önümüzdeki süreçte gelişimini sürdürerek yeni istihdamlar sağlayabileceğine inanıyoruz. Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019 yılındaki 1,1 milyon groston hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3'lük pay sahibi olup Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yerlilik oranını arttırmaya yönelik olarak gemi sacını yüzde 100 yerli kaynaklardan imal etmeye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir."'LİMAN UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, dünyada konteyner taşımacılığının da diğer taşımacılık türlerinin önüne geçtiğini ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye'deki mevcut liman yatırımlarının kapasitesinin bu talebe cevap verse de kombine taşımacılık anlamında gerekli mesafenin henüz katedilmediğini bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:  

"Filyos ve Kuzey Ege gibi dev limanlarla Türkiye bu alandaki gücünü artıracak. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini bir adım daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi'nin tamamının gemi trafik hizmetleri kapsamına alınması amacıyla çalışmalara da başladık. Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma ile Türk Boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'mizde kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır. 2023 vizyonu çerçevesinde, liman yatırımlarını bütüncül bir bakış açısıyla koordine ederek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir liman uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Liman alt yapılarının verimi ve hizmet kalitesinin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilgili kurumların koordine edilmesi suretiyle gerekli tedbirler de alındı. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir." 


Kaynak: DHA

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