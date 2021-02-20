BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ÇAMLICA KULESİ'NDE İNCELEME

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. Son hazırlıkların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.

"YÜZ TANE RADYONUN AYNI ANDA YAYIN YAPTIĞI TEK KULE OLARAK DÜNYADA BİR İLK OLDU"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un, Türkiye'nin çok önemli bir esere çok yakın bir zamanda sahip olacağının altını çizerek "Bugün Çamlıca'dayız. Çok önemli bir esere daha sahip olacağız. İşlemler tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. Çamlıca Kulesi'nin hemen altındayız. Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla yüz radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. Yüz tane radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden bir tanesi" dedi

" İSTANBUL'U GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN KURTARDIK"

Çamlıca Kulesi'nin yüksekliğinin 369 metre olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, deniz kotundan yüksekliğinin ise 580 metre olduğunu dile getirdi. Çamlıca'nın Türkiye için gurur, dünya için örnek projelerden biri olduğunun altını çizen Adil Karaismailoğlu, "İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul'u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği yaratan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek; İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ PROJELER YÜZYILLARCA KULLANILACAK PROJELER"

Çamlıca Kulesi'ni sık sık ziyaret ettiğini ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Ortak akılla yürütülen çalışmalardan güzel işler çıkıyor, Çamlıca'da onlardan bir tanesi. Ülkemizin her bir noktasında binlerce şantiyemiz, binlerce eserimiz var. Buralarda çalışan yüzbinlerce arkadaşımız var. Hepsinin emeği var. Ekip olarak ülkemizin, milletimizin, vatanımızın geleceği için hep birlikte emek veriyoruz. Bizim yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yüzyılını planlıyoruz. İnşallah bu güzel projeleri bir bir bitirip, vatandaşımızla buluşturacağız. Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A TURİZM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRDIK"

Çamlıca Kulesi'nin uzun bir süre yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkan çok değerli bir eser olduğunu vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası yapılan bir yarışma sonucu tasarımı belirlen bir proje bu. Teknolojik açısından, estetik bakımından çok önemli bir projedir. Güçlü ve kaliteli yayın yaparak radyoculuk sektörü de düzene konulmuş oldu" dedi.

İstanbul'a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Seyir Terasından İstanbul'un her bir yanının çok rahat görünebildiğini anımsattı. Çamlıca Kulesi'nin panoramik bir kule olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Topkapı Sarayı, Sultanahmet gibi İstanbul'un birçok önemli eserlerini buradan görünebileceğini anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı