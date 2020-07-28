Bakan Karaismailoğlu'ndan bayram müjdesi Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu'ndan bayram müjdesi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağını belirterek, "Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, 3'üncü ve 4'üncü günleri...

Bakan Karaismailoğlu'ndan bayram müjdesi Açıklaması
28.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağını belirterek, "Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, 3'üncü ve 4'üncü günleri ise Anadolu-İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında bir dizi önlem aldıklarını bildirdi.

Bazı vatandaşların yaz tatilini bayram tatiliyle birleştireceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arası geçici olarak hizmete açılacak. Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, 3'üncü ve 4'üncü günleri ise Anadolu-İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek. İstanbul'da her bayram yaşanan trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacak önlemler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yapılan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı Kesimi Kesim-5 Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Kesim-6 İzmit Doğu Kavşağı arasını geçici trafiğe açacağız. Yapılan plana göre, 29 Temmuz gecesi 00.01'den başlayarak arefe günü dahil, bayramın bir ve ikinci günlerinde Kocaeli Sevindikli Kavşağı devamında yer alan acil geçiş noktasından, İstanbul'dan Anadolu yönüne seyreden araçlar güney taşıma yolundan kuzey taşıma yoluna, 191'inci kilometrede yer alan acil geçişten de tekrar güney taşıma yoluna aktarılacak. Böylelikle bayram başlangıcında Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arası tek yönde sadece İstanbul-Anadolu yönünde hizmet verecek. Bayramın 3'üncü gününde 2 Ağustos gecesi 00.01'den başlayarak 5 Ağustos saat 24.00'e kadar kuzey taşıma yolundan Anadolu-İstanbul yönünde trafik akışı geçici olarak sağlanacak."

"Uzun araç kuyrukları engellenecek"

Karaismailoğlu, söz konusu kesimin açılmasıyla İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçların Çayırköy mevkisinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit-Kandıra devlet yoluna, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabileceğini aktardı.

Bu yolla İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan TEM Otoyolu ve D-100 kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridorunun açılmış olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşım kolaylaşacak. İstanbul-Kocaeli ulaşımının kolaylaşmasıyla İstanbul'dan Ankara'ya seyahat süresi de kısalacak. Özellikle uzun bayram tatillerinde İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve tatil sonunda Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bu yolu açarak mevcut TEM Otoyolu ve D100 kara yolundaki uzun araç kuyruklarını engellemeyi, böylece vatandaşlarımızı trafikten de kurtarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 kavşak aktif olacak"

Karaismailoğlu, bayramda geçici hizmete açılacak Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı yolu uzunluğunun 26,3 kilometre ana gövde ve 9,1 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 35,4 kilometre olduğunu bildirdi.

Bu kesimin açılmasıyla 6 kavşağın aktif olacağının altını çizen Karaismailoğlu, söz konusu hattın açılmasıyla 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 321,2 kilometresinin hizmet vermeye başlayacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, bayram trafiğinin bitmesiyle söz konusu kesimin trafiğe kapatılarak ikincil işlerin tamamlanacağını, daha sonra da yolun tamamen hizmete gireceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyduğumuz, kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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