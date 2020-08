Bakan Karaismailoğlu'ndan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de inşaatı süren Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de inşaatı süren Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 2 bin 600 metre çift tüpten oluşan tünelin bu yıl tamamlanacağını, bağlantı yollarıyla birlikte Denizli çevreyolunun gelecek yıl hizmete açılacağını söyledi. Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "İhale süreci sonuçlanmak üzere, inşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'deki programına inşaatı devam eden Honaz Tünelinde inceleme yaparak başladı. İlk olarak inşaatla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tünelde yaya olarak yürüyüp incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na; AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları da eşlik etti. Tünelde yaklaşık 500 metre yürüyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere Honaz Tüneli ve Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili bilgiler verdi.

Honaz Tünelinin bu yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bütün hedefimiz, vatanın her köşesini dünyayla bağlayarak sorunları bir bir hallederek vatandaşın hizmetine sunmak. Denizli çevreyolu şantiyelerinde incelemelerde bulunuyoruz. 14 kilometrelik Denizli çevreyolu inşaatında, Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl, burayı Denizlililerin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde, Denizlililerin hizmetine 14 kilometrelik Denizli çevreyolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevre yoluna transfer ettikten sonra Denizlililer biraz olsun bir nebze nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecekler. Her zaman söylediğimiz gibi bizim ulaştırma alt yapı projeleri dolaylı olarak çok büyük etkileri oluyor. Üretimde, ihracatta, istihdamda önemli katkılar sağlıyor. Yine yakıttan ve emisyondan kazandığımız çevreye duyarlı bir projeler oluyor" dedi.Aydın-Denizli otoyol inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sonuçlanmak üzere ihale süreci. İnşallah ona da önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içerisinde de Aydın-Denizli otoyolunu tamamlamayı hedefliyoruz. 163 kilometreden oluşan yolun 140 kilometresi ana gövde, 2 çarpı 3 şeklinde bağlantı yollarında 23 kilometre 2 çarpı 3 şeklinde toplamda 163 kilometrelik yol. Bölgeye büyük bir rahatlık ve büyük bir katkı sağlayacak. Önemli bir proje. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp bölgeye ve Denizli'nin hak ettiği güçlü Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin de bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Denizli Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: DHA