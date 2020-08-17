Bakan Karaismailoğlu: "Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Van garına gelmesi Güzeldere Tüneli inşaatındaki çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere...
17.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Van garına gelmesi
Güzeldere Tüneli inşaatındaki çalışmalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA