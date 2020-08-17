Bakan Karaismailoğlu: "Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Van garına gelmesi Güzeldere Tüneli inşaatındaki çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Van garına gelmesi Güzeldere Tüneli inşaatındaki çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu. Kaynak: AA