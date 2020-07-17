Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (3)
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Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (3)

DÜNYACA ÜNLÜ KADIN AZMAĞI'NDA TEKNE TURU YAPTIMuğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi-Köyceğiz'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka'ya hareket etti.

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (3)
17.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:31

DÜNYACA ÜNLÜ KADIN AZMAĞI'NDA TEKNE TURU YAPTI

Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi-Köyceğiz'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka'ya hareket etti. Bakan Karaismailoğlu toplantı öncesi, Ula'nın dünyaca ünlü turistik Akyaka mahallesinde doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı'nda tekne turu yaptı. Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na isminin yazılı olduğu 48 numaralı forma hediye etti.Tekne turunun ardından toplantı basına kapalı gerçekleşirken, Bakan Karaismailoğlu'nun geceyi Akyaka'da otelde geçirdikten sonra sabah saatlerinde Aydın'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Bakan Karaismailoğlu'na Akyaka'daki programında Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri eşlik etti. 

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: DHA

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