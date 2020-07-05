Bakan Karaismailoğlu, Mersin'deki tünel çalışmalarını inceledi Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu, Mersin'deki tünel çalışmalarını inceledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gece gündüz durmadan çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor.

Bakan Karaismailoğlu, Mersin'deki tünel çalışmalarını inceledi Açıklaması
05.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gece gündüz durmadan çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Silifke-Mut yolunda yapımına devam edilen tünellerde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin genelindeki yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

Projeler hakkında bilgi aldıklarını ve gerekli koordinasyonları sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Mersin genelinde 14 devam eden kara yolu işinin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Projelerimizin hepsini yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız Çeşmeli-Taşucu yolunun Çeşmeli- Kızkalesi arasını otoyol olarak ihalesine çıkıp, inşallah bu sene içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Mersin ve Çukurova için en önemli yatırımlardan birisi olan Çukurova Bölgesel Havalimanını yerinde incelediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Havalimanın da altyapı çalışmaları yıl sonu bitiyor. Yine yol bağlantıları da yılbaşında bitmese de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitecek. Bizde bu arada hummalı bir şekilde üstyapı ihalesine hazırlanıyoruz. Çukurovaya yakışır, Çukurova'nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, turizme, istihdama,organize sanayi bölgelerine katkısı olacak bu havalimanını ilk etapta 8 milyon yolcu kapasiteli devamında 9 ve 12 milyon yolcu kapasitesine çıkabilecek şekilde projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her noktasında önemli çalışmalarının olduğunu dile getirdi.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor"

Çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sadece yol yapmıyor. Gittikleri yere hayat, canlılık, turizm, istihdam getirip, ticareti ve üretimi artırıyor. Bakanlığımızın yatırımlarını sadece yol olarak görmemek lazım. Artı değerleriyle inceleyip, fizibilite yapmak gerekiyor. Çünkü bir maliyet varsa bunun getirisi çok daha fazladır. Fizibiliteyi o şekilde yapıyoruz. Yatırımlarımızı o şekilde düzenliyoruz." diye konuştu.

Devam eden projeleri kısa sürede bitirip halkla buluşturacaklarına değinen Karaismailoğlu, talep edilen projeleri de istişare ederek planlama yapacaklarını kaydetti.

Gülnar-Silifke Yolu projesinin bölge için ihtiyaç ve en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, yatırımın takipçisi olacaklarını ve hizmete sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, daha sonra tünel yapımında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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