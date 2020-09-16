Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk
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Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birinci ve üçüncü kesimleri açılan Niğde-Ankara Otoyolu'nun ikinci kesiminin 29 Ekim'de tamamlanacağını belirterek, Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksın sonuna gelindiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk
16.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:16

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birinci ve üçüncü kesimleri açılan Niğde-Ankara Otoyolu'nun ikinci kesiminin 29 Ekim'de tamamlanacağını belirterek, Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksın sonuna gelindiğini kaydetti. Karaismailoğlu, karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "Mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz" dedi.

Havayoluyla Niğde'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentin ihtiyacı olan, bir an önce bitirilmesi için organize edilecek işler için istişarelerde bulunmak üzere kente geldiğini anlatan Karaismailoğlu, hükümetin Türkiye'nin her yerinde çok değerli yatırımları bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin hiçbir bölgesini atlamadan yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "En önemlilerinden biri, Niğde-Ankara Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini açtık. Eksik kalan ikinci kesim de 29 Ekim'de tamamlanacak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa'ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz. Bunları yaptığımızda zamandan ve yakıttan müthiş kazanımlar oluyor. Bunun üzerine tabii ki bölgeye canlılık da getiriyor. Ekonomi, istihdam, ticaret, turizm, üretimde müthiş gelişmeler oluyor" diye konuştu.

DEMİRYOLU ÇALIŞMALARIYatırımlar sonucu vatandaşların mutlu olmasıyla en büyük sevinci yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, demiryolu yatırımlarına da önem verdiklerini anlattı. Konya-Karaman-Ulukışla hattında çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hatlarının sanayi bölgeleriyle buluşmasıyla üretimin canlanacağını ve Niğde'nin coğrafi pozisyon olarak Anadolu'nun kalbinde bulunduğunu aktardı.TÜRKİYE SON 18 YILDIR BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞIYORSabah erken saatlerde Türksat'ın 5'inci Model Uydu Yarışması'na katıldığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Orada gençlerimizin gözlerindeki parıltıyı, enerjiyi gördükçe insan daha mutlu oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada söz sahibi ülke konumuna geldik. İnşallah mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz. Türksat bu yarışmayı 5'inci kez düzenliyor. Buradaki ilk yarışma düzenlendiğinde 3 takımda 18 kişi yarışıyordu. Bu yıl 149 takım, 900 kişiyle yarışıyor. Müthiş bir gelişme var ve artarak devam edecek. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçiriyoruz ve yenilerine başlıyoruz. Türkiye son 18 yıldır büyük bir devrim yaşıyor. İnşallah bu da başarılı şekilde devam edecek ve Niğde de bundan nasibini alacak."


Kaynak: DHA

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