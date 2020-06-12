Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (3)
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Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (3)

'YURT DIŞI UÇUŞLAR İÇİN DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınova İbrahim Nuh Paksu Külliyesi'nde kıldığı cuma namazının ardından Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (3)
12.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:08

'YURT DIŞI UÇUŞLAR İÇİN DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınova İbrahim Nuh Paksu Külliyesi'nde kıldığı cuma namazının ardından Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Yalova Belediyesi'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve teşkilat mensuplarını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışı uçuşlarımız için diplomasi görüşmelerimiz devam ediyor. Uçuşlarla ilgili sadece kendimizin karar alması yetmiyor. Karşı tarafında uçuşlarımızı kabul etmesi gerekiyor" dedi.

'NORMALLEŞME SÜRECİNİ DE BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ'Türkiye'nin her noktasından çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:  "Mart ayı başından beri dünyayı saran koronavirüs salgınıyla tüm dünya mücadele ederken, biz de gerekli tedbirlerimizi aldık. Hiçbir işimizi durdurmadık. Bütün şantiyelerimiz güven altında. Bütün önemli projelerimizin hepsi devam ediyor. Dün Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas hızlı tren hattında incelemelerde bulunduk. Ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesi. İnşallah yıl içinde onu da açmanın telaşı içerisindeyiz. Bunun gibi memleketimizin her noktasında büyük işler var. Bir an önce bunları bitirip, ekonomimize katkıda bulunacağız. Yaptığımız tüm yaptırım bölgenin istihdamına güç katıyor ve ekonomimize güven veriyor. Geçen hafta yurt içindeki hava yollarımız ulaşıma başladı. Dünden itibaren de yurt dışı uçuşlarımız da açıldı. Orada da yoğun diplomasi görüşmelerimiz var. Sadece kendi karar almamız yetmiyor. Karşı tarafın da bizim uçuşlarımızı kabul etmesi gerekiyor. Çok ciddi ilerlemeler var. Pandemi sürecini nasıl başarıyla atlattıysak normalleşme sürecini de başarıyla atlatıp, daha da güç kazanacağız." 

Bakan Karaismailoğlu, Yalova'daki temaslarının ardından kara yoluyla İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/YALOVA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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