Bakan Karaismailoğlu: "Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında"
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Bakan Karaismailoğlu: "Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında"

Bakan Karaismailoğlu: "Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında" "Limanlarımıza gelen bütün gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol ediliyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi vatanımız 7/24 esasına göre sürekli kontrolümüz altında" dedi.

12.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:36

Bakan Karaismailoğlu: "Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında"

"Limanlarımıza gelen bütün gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol ediliyor"

YALOVA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi vatanımız 7/24 esasına göre sürekli kontrolümüz altında" dedi.

Yalova'da çeşitli temaslarda bulunan Karaismailoğlu, Altınova ilçesinde Sanmar Tersanesi'nde, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü için yapımına başlanan 2 adet acil müdahale römorkörünün omurga kaynak törenine katıldı. Karaismailoğlu, acil müdahale römorkörlerinin yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vereceğini söyledi. Karaismailoğlu, 14 ile 16 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanan römorkörlerin denize indirdiğinde gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacağını belirterek, "Bugün ilk kaynağını yapacağımız römorkörlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, temel faaliyetlerinden birisi olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalarımıza destek olacaktır. Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması maksadıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduk. Bunun haricinde Ankara'da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi bileşenlerinden oluşan gemi trafik yönetim sistemi14 Mayıs 2019'da kuruldu. Diğer yandan gemilerin uzak mesafeden tanımlanması ve izlenmesi sistemi 2009 yılında kurulmuş olup, limanlarımıza gelen bütün gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle aynı zamanda, dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'daki ulusal otomatik tanımlama sistemi ile Türk arama kurtarma sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır. Bu demektir ki, mavi vatanımız 7/24 esasına göre sürekli kontrolümüz altındadır" diye konuştu.

Gemi inşa sektörünün dolaylı olarak 500 bin kişinin geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerine şöyle tamamladı:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze, Bu römorkörlerimizin yüklenici firması olan Sanmar Denizciliğe ve diğer iki römorkörümüzü inşaa edecek olan Uzmar denizcilik firmasına, mühendisinden işçisine, akıl ve alın terleriyle, bu başarıya imza atacak herkese teşekkür ederim. Kaynağınız sağlam, gözünüz ufuklarda olsun. Pruvanız neta olsun arkadaşlar".

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu: 'Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında'

Kaynak: İHA

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