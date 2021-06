Bakan Karaismailoğlu, Mardin'de açılış ve ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde AK Parti hükümetlerinin yaptığı 28 bin 200 kilometrelik yol sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalmalar oldu. Bunun karşılığı da her yıl binlerce canın kurtarılmasıdır." dedi.

Karaismailoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde belediyeye ait Zekiye Midyat Kadın Aile Merkezinin açılışını yaptı, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Merkezde incelemede yaptıktan sonra Midyat Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü.

Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde, tarihi ve kültürüyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Midyat'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Midyat'ın hak ettiği yatırım ve projeleri, ekip olarak milletin hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, Mardin-Midyat arasındaki kara yolunun, 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş şekilde 2023 yılı başlarında hizmetine sunmak için büyük bir gayret göstereceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, üretimin, istihdamın, hayatın kolaylaşması için ulaşımın konforlu ve hızlı yapılması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde AK Parti hükümetlerinin yaptığı 28 bin 200 kilometrelik yol sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalmalar oldu. Bunun karşılığı da her yıl binlerce canın kurtarılmasıdır. Biz de bu ulaştırma, altyapı projelerini bıkmadan, usanmadan yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Tabii sırf kara yolları değil, ulaşımın büyük sektörlerinde çok büyük yatırımlar var ülkemizde. Bu altyapı yatırımları, büyük altyapı yatırımı atılımı bütün dünya tarafından takip ediliyor, gıpta ile izleniyor. O yüzden ne kadar şükretsek, sevinsek, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olma yolunda bu güçlü altyapımızla birlikte inşallah dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız."

"Huzur ve güven var artık"

Yolların tamamlanmasının, Mardin sanayisindeki üretime, tarıma, turizmine çok büyük katkı sunacağını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her bir noktasında çok büyük gelişmeler var. Tabii bu gelişmelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi de artık özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde devletine sahip çıkan bir millet var ve milletine sahip çıkan bir devlet var. Huzur var, güven var artık, millet işiyle, aşıyla meşgul. Artık bu milletin terör belasını başımızdan defettiğimiz gibi bu işsizlik sorununu da buradaki üretimi, istihdamı artıran projelerimizle birlikte inşallah onların da bir bir üstesinden geleceğiz. Devletimiz çok güçlü, çok büyük. Çok büyük atılımlar var. Son 19 yılda akla, hayale gelmeyecek devasa projeleri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, vizyonunda tamamladık. Artık Türkiye'nin önü çok açıktır. O yüzden bütün gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi örnek alıyorlar, Türkiye'den yardım istiyorlar."

Karaismailoğlu, her hafta birkaç gelişmekte olan ülke temsilcisinin Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu ve ülkenin 19 yıllık bilgi, beceri ve tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Bu yapılan büyük atılımları vatandaşlarımıza iyi anlatmamız lazım. Sonuçta bu hizmetin karşılığını görmeyen gözlere, duymayan kulaklara anlatmamız gerekiyor. O yüzden burada da sizlere çok büyük görev düşüyor. İnşallah hizmetlere bir taraftan devam edeceğiz. Bu hizmetleri sosyal projelerle birleştirip vatandaşımıza bu projelerin katkısını, ülkeye kişilerin hayatını, yaşamını nasıl kolaylaştırdığını mutlaka anlatıp vatandaşımızın, milletimizin de gönlünü alarak inşallah 2023 sonrası daha büyük, daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle koruyacağız. O yüzden bizlere, sizlere çok büyük iş düşüyor. Bizler, sizlerin arkasında her zaman olacağız. Buradaki yapabileceğimiz bütün işlerde yanınızda olacağız, verebileceğimiz katkıda her zaman sizinle beraber olacağız. İl başkanımız, milletvekilimiz ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. Bölgenin problemleri, ihtiyaçları konusunda da inşallah yapabileceğimiz bütün her şeyi yapma yolunda el birliğiyle bu ülkenin kalkınmasına büyük önem verip vatandaşlarımızla bütün sorunları sırtlayıp güzel günlere geçeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar