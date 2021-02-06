Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

06.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:20
Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temel atma ve Tohma Köprüsü'nün açılış törenlerine katılan Karaismailoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu, ziyarette Gürkan'dan belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Gürkan da ziyareti için Karaismailoğlu'na teşekkür ederek kayısı takdim etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretten sonra Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye binasının önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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