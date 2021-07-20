Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
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Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi

Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da video konferans ile katılım sağladığı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da video konferans ile katılım sağladığı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kıbrıs Barış Harekatının 47. Yıl dönümünde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bir dizi ziyaret için KKTC'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile törene katılım sağladı. Törene, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'muz toplam 20 km uzunluğunda, tamamlanan 11 km'sini bugün hizmete açıyoruz. Merkez'de günlük 40 bin olan Lefkoşa trafiğine alternatif bir yol ortaya çıkmış oluyor. 25 dakika süren yolculuğu,9 dakikaya indirecek olan önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz, bugün açılışını yapıyoruz. İnşallah Kıbrıs'ımıza ve Lefkoşa'mıza çok büyük hizmet verecek. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ BAŞKENT LEFKOŞA'NIN TRAFİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK"

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi başkent Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacaktır" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek; hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Bakan Karaismailoğlu, KKTC'deki programı kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile birlikte Lefkoşa'da ayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı ile birlikte Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılan ve daha sonra Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreninde eşlik eden Karaismailoğlu, akabinde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Açılışını gerçekleştirdi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi
Bakan Karaismailoğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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