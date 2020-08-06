Bakan Karaismailoğlu Kütahya'ya geliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, incelemelerde bulunmak üzere 8 Ağustos Cumartesi günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, incelemelerde bulunmak üzere 8 Ağustos Cumartesi günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun Simav ve Tavşanlı ilçelerindeki incelemelerinin ardından Kütahya il merkezine intikal edeceği belirtildi. Açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrılacağı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA