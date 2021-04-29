Bakan Karaismailoğlu: "(Konya-Karaman YHT Hattı) Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız"
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Bakan Karaismailoğlu: "(Konya-Karaman YHT Hattı) Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız"

Bakan Karaismailoğlu: '(Konya-Karaman YHT Hattı) Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız'
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü Yüksek hızlı trenin Karaman Tren Garı'na gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin trenden inişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü

Yüksek hızlı trenin Karaman Tren Garı'na gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin trenden inişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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