Bakan Karaismailoğlu: "(Konya-Karaman YHT Hattı) Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız"

Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü Yüksek hızlı trenin Karaman Tren Garı'na gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerin trenden inişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...