Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (2)

AKŞEHİR, KONYA (DHA) - 'BİZDEN AKIL ALMAK İÇİN BURAYA GELİYORLAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'da Polatlı-Yunak-Akşehir yolunun açılışının ardından AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kente 19 yılda 17 milyar 731 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi: